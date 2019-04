Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (01.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Noch sei nichts entschieden, doch alleine die Gespräche über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank treibe die Kritiker auf die Barrikaden. Mit Blick auf das operative Geschäft versuche das Top-Management die Wogen etwas zu glätten. Zumindest kurzfristig scheine das zu funktionieren: Nach der turbulenten Vorwoche könnten sich die Banktitel am Montag erholen.Gegenüber der "Financial Times" (FT) versuche Stefan Hoops, Leiter der Transaktionsbank bei der Deutschen Bank, die Bedenken im Hinblick auf das Firmenkundengeschäft auszuräumen. Es gäbe natürlich viele deutsche Unternehmen, denen sowohl die Deutsche Bank, als auch die Commerzbank Kredit gewähre. Dass diese im Falle einer Fusion gezwungen sein könnten, auf andere Geldhäuser zurückzugreifen, um ein eine zu große Abhängigkeit zu verhindern, erwartet Hoops aber nicht: "Wir haben kein Problem mit großen Kreditlimits".Kunden beider Banken würden im Falle einer Fusion doppelt so viel Aufmerksamkeit erhalten. Er wolle weder Umsatz verlieren, noch die Kreditvergabe zurückschrauben. Hoops räume aber ein: Ausländische Rivalen würden schon jetzt versuchen, Deutscher Bank und Commerzbank mittelständische Kunden abzujagen. Beliebte Argumente dabei: Die Institute müssten im Falle einer Fusion bestimmte Kunden fallen lassen und das operative Geschäft würde unter einem langwierigen Integrationsprozess leiden.Unabhängig davon, ob es zur Fusion komme oder nicht, habe Hoops ambitionierte Pläne für seine Sparte - die er gegenüber der FT als "Kronjuwel" bezeichne: In den nächsten zweieinhalb Jahren solle sich der Vorsteuergewinn auf zwei Milliarden Euro verdoppeln. Beim Umsatz peile er die Marke von fünf Milliarden Euro an - bei gleichzeitiger Kostendisziplin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,967 EUR +0,97% (01.04.2019, 15:23)