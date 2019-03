Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,145 EUR +5,00% (27.03.2019, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,115 EUR +4,04% (27.03.2019, 16:46)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach zuletzt fünf Verlusttagen in Folge lege die Commerzbank-Aktie am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang ein und schieße um bis zu 7% nach oben. Der befürchtete Rückfall unter den kurzfristigen Aufwärtstrend und die damit verbundene Eintrübung des Chartbilds könne dadurch in letzter Minute abgewendet werden. Dazu trage auch der nun veröffentliche Ausblick für das laufende Jahr bei.Noch am gestrigen Dienstag habe es so ausgesehen, als könnte die 90-Tage-Linie bei 6,83 Euro und die 38-Tage-Linie bei 6,79 Euro dem Abwärtsdruck nicht mehr länger standhalten. Im Intraday-Handel seien beide Marken bereits kurzzeitig unterschritten worden. Punktgenau auf Höhe des seit dem Jahreswechsel gültigen Aufwärtstrends drehe der Kurs am Mittwoch jedoch wieder nach oben - und gebe dabei gleich kräftig Gas.Der horizontale Widerstand bei 7,00 Euro habe nach dem Rückfall in der Vorwoche bereits wieder überwunden werden können, nun würden das bisherige Jahreshoch bei 7,70 vom 18. März sowie die 200-Tage-Linie bei 7,81 Euro wieder in den Fokus rücken. Ein Sprung über Letztere wäre ein charttechnisches Kaufsignal und könnte den nötigen Schwung für den Ausbruch über die Widerstandszone im Bereich von acht Euro liefern.Für fundamentale Unterstützung sorge dabei der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, den die Commerzbank im heute veröffentlichten Geschäftsbericht präsentiere. "Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir unter dem Strich ein leicht höheres Konzernergebnis als im Vorjahr", so Vorstandschef Martin Zielke. 2018 habe das Institut mit 865 Millionen Euro fast siebenmal so viel Gewinn gemacht wie ein Jahr zuvor. Eine Gewinnprognose hatb er bei der Vorlage der Zahlen Mitte Februar aber noch nicht abgegeben.Auch wenn die Gewinne weiter steigen und die Aktionäre dieses Jahr wieder eine Dividende auf dem Niveau von 2018 (Vorschlag: 20 Cent pro Aktie) erhalten sollten, mahne Zielke vor zu großer Euphorie: "Im laufenden Jahr 2019 bleibt das Umfeld herausfordernd und wir haben trotz vieler Fortschritte noch einige Aufgaben vor uns."Aus technischer Sicht habe die Commerzbank-Aktie rechtzeitig die Kurve gekriegt. Dank der satten Kursgewinne von bis zu 7% könne der Kurs sogar unmittelbar an die Erholung der vergangenen Wochen anknüpfen.Die Trading-Wette des "Aktionär" auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends läuft weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link