Commerzbank-Aktie:

4,564 EUR +0,48% (08.07.2020, 12:59)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chef Zielke will wohl auf 1,5 Millionen Euro verzichten - AktiennewsMartin Zielke erlaubt sich bei seinem Abschied von der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) eine großzügige Geste, so die Experten von "FONDS professionell".Nach Informationen des "Handelsblatts" habe der scheidende Vorstandschef intern angekündigt, auf eine variable Vergütung in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu verzichten. Vertraglich würde ihm das Geld eigentlich zustehen, melde die Zeitung unter Berufung auf Commerzbank-Kreise. Zielke habe sich aber offenbar dazu entschieden, dem Geldhaus finanziell entgegenzukommen.Der Vorstandschef wolle seinen Posten nach eigenen Angaben bis spätestens Ende dieses Jahres räumen. Dabei gehe er trotz des mutmaßlichen Verzichts auf die variable Vergütung nicht mit leeren Händen: Zielkes Vertrag sehe laut "Handelsblatt" vor, dass er sein Grundgehalt von zuletzt 1,67 Millionen Euro pro Jahr bis Auslaufen seines Vertrags im November 2023 weiterbeziehe.Der Aufsichtsrat von Deutschlands zweitgrößter Geschäftsbank berate am heutigen Mittwoch (8. Juli 2020) darüber, wie es nach dem Abgang von Zielke und von Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann weitergehen solle. Insider würden es für möglich halten, dass der Aufsichtsrat Zielkes vorzeitiges Ausscheiden aus der Commerzbank beschließen werde, ohne allerdings ein konkretes Datum zu nennen - denn einen Nachfolger gebe es bisher nicht.