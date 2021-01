Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank befinde sich wieder im Aufwind, charttechnisch mache die Entwicklung Hoffnung. Zum Jahresanfang habe mit Manfred Knof zudem endlich der neue CEO sein Amt angetreten. Ein großer Umbau sehe dem Finanzinstitut bevor. Einige Analysten seien jedoch weniger positiv eingestellt. Gestern habe es gleich zwei Verkaufsempfehlungen gehagelt.Das Analysehaus Independent Research habe das Kursziel für die Aktie der Commerzbank von 3,80 auf 4,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Die Corona-Pandemie habe 2020 erhebliche Auswirkungen auf die Bank gehabt, habe Analyst Jan Lennertz geschrieben. Die corona-bedingt getroffene Kreditrisikovorsorge sei ein wesentlicher Grund für die deutliche Verschlechterung des Risikoergebnisses in der Neunmonatsbilanz 2020. Die negativen Auswirkungen würden sich laut Lennertz fortsetzen, da die Pandemie und ihre Folgen 2021 in einer beträchtlichen Kreditausfallwelle münden dürften. Darauf sollte die Commerzbank jedoch mit ihrer Kreditrisikovorsorge ausreichend vorbereitet sein, so der Experte.Auch das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für das Papier angehoben (von 3,90 auf 4,10 Euro), aber die Einstufung auf "sell" belassen. Bei der Bank seien weitere Kostensenkungsprogramme zu erwarten, so Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten der Restrukturierung seien 2020 höher gewesen als gedacht. Insgesamt würden jedoch nur sechs von 26 Experten zum Verkauf raten, fünf würden hingegen nun zugreifen.Wie stark eine mögliche Kreditausfallwelle in Deutschland werde, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Denn der Staat halte massiv dagegen. Zum Beispiel werde jetzt diskutiert, ob die Insolvenzantragspflicht in bestimmten Fällen bis Ende Januar verlängert werden könnte. Das fordere die SPD, nachdem die Regelung Anfang des Jahres eigentlich ausgelaufen sei. Zahlreiche staatliche Hilfsmaßnahmen sollten die Unternehmen zudem finanziell stützen. Die Commerzbank profitiere dadurch indirekt.Trader und mutige Anleger können das aktuelle Sentiment bei der Commerzbank zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 5,55 Euro sei ein neues Kaufsignal generiert worden, der Bereich diene jetzt als Unterstützung. Die nächste größere Hürde liege nun bei sechs Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.