Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (27.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank könnte heute in einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats über die Nachfolge von Firmenkundenchef Roland Boekhout entscheiden. Dieser solle kurz vor dem Absprung stehen, wie der AKTIONÄR berichtet habe. Das Geldhaus stehe vor großen Einschnitten, charttechnisch habe sich das Bild zuletzt aber deutlich aufgehellt.Die Firmenkundensparte sei das Sorgenkind im Konzern. Die Vorsteuer-Eigenkapitalrendite habe sich schon vergangenes Jahr auf nur noch 2,5 Prozent belaufen. Nun, mit einem Umsatzrückgang von wahrscheinlich vier Prozent im laufenden Jahr, werde sie negativ. Die Risikokosten, also hauptsächlich Rückstellungen für mögliche Kreditverluste, hätten sich hingegen vervielfacht. Der neue CEO Manfred Knof sollte also genau hier ansetzen. Erwartet werde, dass er in Q1/2021 einen Sanierungsplan vorlege, nachdem er zum Jahreswechsel sein Amt angetreten habe.Die Commerzbank-Aktie habe seit den Meldungen zur baldigen Verfügbarkeit von Impfstoffen eine regelrechte Rally gestartet. Gestern sei auch der seit 2018 bestehende Abwärtstrend bei 5,27 Euro geknackt worden. Bleibe der Kurs über der Marke, könnte dieses Kaufsignal höhere Notierungen rechtfertigen. Bei 5,25 Euro komme der nächste waagrechte Widerstand in den Fokus.Gehe die Aufwärtsbewegung noch weiter, rücke bei 6,76 Euro der langfristige Abwärtstrend von 2007 ins Visier.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,298 EUR +0,11% (27.11.2020, 09:13)