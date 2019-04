ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank würden die Aktionäre der Commerzbank optimistisch in die Zukunft blicken. Spekulationen auf ein Übernahmeangebot aus dem Ausland hätten bereits am Freitag für ein deutliches Kursplus gesorgt. Vorstandschef Martin Zielke stemme sich derweil gegen die Übernahmegerüchte. "Wir sind alleine stark genug, um unseren Weg zu gehen", so Zielke in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Bereits Anfang April habe Zielke in einem Gespräch mit Mitarbeitern weitere Schritte zur Verbesserung von Wachstum und Profitabilität angekündigt. Dabei prüfe man auch "alternative Optionen, um Wachstum zu generieren", so der Vorstandschef, denn: "Nichts zu tun, ist keine Option." Die eigene Strategie solle nun im Herbst erneut überprüft und gegebenenfalls nachgeschärft werden, habe Zielke im Gespräch mit dem "Handelsblatt" angekündigt.Der ergebnislose Abbruch der Fusionsgespräche habe die Commerzbank-Aktie in der Vorwoche nur kurz belastet. Seitdem gehe es wieder deutlich bergauf. Die Trading-Empfehlung des "Aktionärs" gelte weiterhin, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2019)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,008 EUR +1,42% (29.04.2019, 12:00)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,007 EUR +1,55% (29.04.2019, 12:12)