Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Ratingagentur S&P habe den deutschen Bankensektor genauer unter die Lupe genommen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise berücksichtigt. Bei der Deutschen Bank sei der Ausblick gesenkt worden, die Commerzbank sei noch härter getroffen worden: Die Bonitätsnote sei um eine Stufe auf BBB+ herabgesetzt worden und der Ausblick bleibe auch auf negativ.S&P warne, dass alle Banken selbst bei einer im dritten Quartal beginnenden Konjunkturerholung eine deutliche Verschlechterung der Ergebnisse, der Kreditqualität und in einigen Fällen der Kapitalausstattung sehen würden. Die Risiken, dass sich die Konjunktur erst später erhole und sich die Lage verschärfe, seien erheblich.Bei der Commerzbank hege die Ratingagentur Zweifel, dass die aktuelle Strategie 5.0 und der Verkauf der polnischen Tochter mBank wie geplant durchgezogen werden könne. Laut verschiedenen Medienberichten habe Commerzbank-CEO Martin Zielke in den vergangenen Monaten aber schon intern weitere Sparmöglichkeiten eroiert. Ein Beratungsunternehmen solle nach unbestätigten Meldungen weite Potenziale identifiziert haben.Der Bund als größter Anteilseigener mache zunehmend Druck. Die Berater von der Boston Consulting Group seien in einer Studie für den Staat im März zu dem Ergebnis gekommen, dass die Commerzbank das Doppelte oder gar das Dreifache der Kosten sparen könne. Dann die Meldung, dass jede zweite Filiale geschlossen werden könnte.Durch die Herabstufung verteuere sich die Kapitalbeschaffung über die Märkte. Da derzeit Liquidität ohne Ende über die EZB vorhanden sei und die Eigenkapitalanforderungen gelockert worden seien, sollte das vorerst kein Problem sein.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link