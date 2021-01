Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (19.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Um die Commerzbank sei es in den letzten Tagen ruhig geworden. Doch das dürfte nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Spätestens mit der Vorlage der Quartalszahlen am 11. Februar dürfte es damit vorbei sein. Analysten würden bereits einen Milliardenverlust für 2020 erwarten. Doch der Blick gehe nach vorne, der neue CEO Manfred Knof werde seine Strategie präsentieren. Das biete Chancen für Anleger.Das Geldhaus habe die Risikovorsorge im abgelaufenen Quartal ausgebaut, um für den verlängerten Lockdown gewappnet zu sein. Heute lege die Commerzbank-Aktie mehr zu als der Gesamtmarkt, auch wenn weitere Beschlüsse der Politik zu den Corona-Maßnahmen im Tagesverlauf erwartet würden. Eine Schließung weiter Teile der Wirtschaft scheine aktuell aber kein Thema.Nach jahrelangem Zaudern sei Manfred Knof die letzte Chance für die Commerzbank. Das heiße aber auch, dass er mit seiner neuen Strategie eher radikaler vorgehen müsse, als Rücksicht auf Befindlichkeiten der Belegschaft zu nehmen. Der Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen, der schon länger im Raum stehe, könnte deshalb noch höher ausfallen. Auf jeden Fall habe die Bank das Potenzial deutlich effizienter zu werden. Das erfordere aber Mut und Beharrlichkeit.Die Hürde bei 5,80 Euro müsse nachhaltig überwunden werden, damit die Marke von sechs Euro fallen könne. Danach warte die nächste Widerstandszone. Würden die Quartalszahlen doch nicht so schlecht ausfallen wie erwartet und überrasche Knof mit seiner Strategie, könne die Commerzbank-Aktie den Turbo zünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,784 EUR -0,34% (19.01.2021, 11:22)