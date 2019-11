ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Ende Oktober habe das Frankfurter Geldgaus sein lang erwartetes Strategie-Update präsentiert und damit die Umbaupläne von Vorstandschef Martin Zielke abgenickt. Neben Investitionen in die Digitalisierung sollten auch Filialen geschlossen und Stellen gestrichen werden. Betriebsräte der Commerzbank hätten sich jedoch heute zu Wort gemeldet und das Management für das Vorgehen kritisiert. Offenbar habe das Management noch nicht bekannt gegeben, welche Filialen geschlossen würden und welche Geschäftsbereiche letzten Endes betroffen sein würden. Nähere Details würden voraussichtlich am 5. Dezember veröffentlicht. An diesem Tag solle in Frankfurt eine Betriebsversammlung mit der Personalchefin Bettina Orlopp stattfinden.Anleger dürften gespannt sein, welche konkreten Details das Management vorlegen werde. "Der Aktionär" rate aber vorerst von einem Einstieg bei der Commerzbank ab, denn die Probleme seien nicht von der Hand zu weisen. Die europäische Bankenlandschaft leide weiter unter den extrem niedrigen Zinsen, die unter Christine Lagarde wohl auf absehbare Zeit nicht wieder erhöht würden. Zudem müsse die Commerzbank erst noch beweisen, dass sie den Umbau erfolgreich meistern könne, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,311 EUR +0,02% (27.11.2019, 15:38)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,307 EUR +0,32% (27.11.2019, 15:23)