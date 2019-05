XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zusätzlich zu den operativen Herausforderungen habe die Commerzbank jetzt auch noch Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin. Dabei gehe es um die Frage, ob das Institut im Jahr 2016 zu spät über die neue Strategie informiert habe. Im schlimmsten Fall würden fast 200 Millionen Euro Strafe drohen. Die Commerzbank-Aktie bleibe derweil auf Talfahrt.Am 28. September 2016 um 10.33 Uhr habe die Commerzbank per Ad hoc-Meldung die Eckpunkte der Strategie "Commerzbank 4.0" offiziell veröffentlicht. Darin enthaltene Informationen - etwa über den geplanten Abbau von fast 10.000 Stellen – hätten die Spatzen allerdings schon Tage vorher von den Dächern gezwitschert. Am Vorabend der Veröffentlichung sei dann auch noch ein Schreiben von Vorstandschef Martin Zielke zur neuen Strategie versehentlich im Intranet der Commerzbank gelandet, wenn auch nur für kurze Zeit.Das habe inzwischen auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf den Plan gerufen. "Es gibt eine Untersuchung wegen einer möglicherweise zu spät abgegebenen Ad hoc-Mitteilung", so eine BaFin-Sprecherin gegenüber dem "Handelsblatt". Das Verfahren laufe noch.Sollte sich der Vorwurf bestätigen, könne die Behörde ein Bußgeld in Höhe von bis zu zwei Prozent des Umsatzes im Jahr vor dem Vergehen verhängen. Bei Erlösen von rund 9,76 Milliarden Euro im Jahr 2015 würden der Commerzbank im schlimmsten Fall also rund 195 Millionen Euro Strafe drohen. In den vergangenen Jahren sei dieser Rahmen aber in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft und teils deutlich geringere Bußgelder verhängt worden.Elf Verlust-Tage in Folge würden inzwischen auch deutliche Spuren im Chart der Commerzbank hinterlassen. Der seit Jahresbeginn gültig Aufwärtstrend sei bereits gerissen worden, nun drohe der Rückfall in Richtung des Mehrjahrestiefs bei 5,50 Euro.Investierte Anleger sollten vorher jedoch die Notbremse ziehen - der Stopp des "Aktionär" liegt bei 6,00 Euro, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: