XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,123 EUR -0,70% (02.09.2019, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,132 EUR -0,04% (02.09.2019, 10:27)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (02.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu meiden.Die Automobilbranche sei seit längerem in Aufruhr. Der Umstieg auf alternative Antriebe wie die Elektromobilität stelle den Sektor vor große Herausforderungen. Nun befinde sich auch noch die Wirtschaft im Sinkflug. Die Branche gelte als sehr konjunktursensibel. Das könnte auch für Banken zum Problem werden, die viele Kredite an diese Unternehmen vergeben hätten.Nach einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger und der Investmentbank Lazard, über die das "Handelsblatt" berichtet habe, könnte die durchschnittliche EBIT-Marge von 7,2 Prozent im Vorjahr im schlimmsten Falls auf nur noch sechs Prozent in 2019 sinken. Damit würde die Umsatzrendite der Zulieferer auf den niedrigsten Stand seit 2012 fallen.Hinzu komme die Strukturwende wie das mögliche Aus des Verbrennungsmotors. Elmar Kades, Autoexperte der Beratungsfirma Alixpartners, habe gesagt: "Die Gefahr von Kreditausfällen ist gegeben". Erstens sei der Autoabsatz rückläufig, zweitens stelle sich die Frage, ob Autozulieferer Bauteile hergestellt hätten, die noch zukunftsfähig seien.Am meisten Kredite an die Branche vergeben habe die Landesbank Baden-Württemberg LBBW. 15,5 Prozent aller Firmenkundenkredite seien an Autobauer, Zulieferer und Autobanken gegangen. Das seien mehr als zwölf Milliarden Euro und fast so viel wie das gesamt Eigenkapital.Der Autobranche stünden schwere Zeiten bevor. Das könnte sich auch negativ auf die Commerzbank auswirken, nämlich dann, wenn die vergebenen Kredite ausfallen würden. Doch die Branche dürfte nur die erste von vielen sein, in der Darlehen ausfallen würden. Komme es zu einem Wirtschaftsabschwung, müsse die Commerzbank die Risikovorsorge drastisch erhöhen, was auf den Gewinn drücke.Anleger sollten daher die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: