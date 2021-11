Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,351 EUR -0,69% (02.11.2021, 08:22)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,369 EUR +0,84% (01.11.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (02.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Für die Commerzbank werde es spannend in der laufenden Woche. Denn am Donnerstag würden endlich die Q3-Zahlen veröffentlicht. "Der Aktionär" habe berichtet, was die Experten im Schnitt erwarten würden. Allerdings gebe es noch zwei weitere Termine, die wichtig werden könnten für das Finanzinstitut und sein Kerngeschäft.An den Börsen hätten bereits gestern Banken-Titel hoch im Kurs gestanden, denn aufgrund der weltweit anziehenden Inflation würden nicht wenige Anleger erwarten, dass die Notenbanken durch höhere Leitzinsen gegensteuern würden. Den Anfang könnte die Bank of England (BoE) machen, denn am Donnerstag, (4. November) würden die Notenbanker tagen. Mittlerweile erwarte der Großteil der Marktteilnehmer einen ersten Zinsschritt um 25 Basispunkte. Damit wäre die BoE die erste Zentralbank von Gewicht, die ihre Geldpolitik straffe.Spannend werde es auch in den USA. Dort treffe sich schon morgen der Expertenrat der US-Notenbank (FED). Erwartet werde ein Beginn des Tapering, also einer Reduzierung der monatlichen Anleiheaufkäufe. Das dürfte größtenteils schon an den Börsen eingepreist werden. Allerdings herrsche noch Unsicherheit über den genauen Zeitpfad. Für die Commerzbank als zinsabhängiges Geldhaus würden sich aus den möglichen Zinsänderungen wichtige Impulse für das Geschäft im kommenden Jahr ergeben.Am Donnerstag öffne die Commerzbank ihre Bücher, zeitgleich werde das Treffen der Bank of England erwartet. Zuvor würden Anleger allerdings auf die Entscheidung der FED blicken, die ebenfalls aus der lockeren Geldpolitik aussteigen könnte. Diese Beschlüsse könnten den Kurs der Commerzbank-Aktien ebenso wie die Zahlenvorlage befeuern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.