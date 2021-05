Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mit großer Spannung würden die Investoren den aktuellen Zahlen der Commerzbank entgegenfiebern. Nach Einschätzungen von Analysten halte der radikale Konzernumbau inklusive des Abbaus Tausender Jobs das Finanzinstitut in der Verlustzone. Die Anleger seien im Vorfeld durchaus optimistisch - die Aktie könne zum Auftakt in die neue Handelswoche zulegen.Unter dem Strich würden die Experten im Schnitt einen Quartalsverlust von 131 Millionen Euro erwarten. Die genauen Zahlen für den Zeitraum Januar bis einschließlich März 2021 lege das Institut an diesem Mittwoch, dem 12. Mai, vor.Die Bank habe Anfang April mitgeteilt, dass das Quartalsergebnis durch Abfindungen und weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Konzernumbau in Höhe von insgesamt rund 470 Millionen Euro belastet sein werde. Die Gesamtkosten für den bis 2024 laufenden Konzernumbau beziffere der Vorstand nun auf etwas mehr als zwei Milliarden. Bislang sei der Vorstand von 1,80 Milliarden Euro ausgegangen. Etwa die Hälfte davon sei bereits im vergangenen Jahr in der Bilanz berücksichtigt worden.Mit einem harten Sparkurs wolle der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Manfred Knof das Institut, dessen größter Anteilseigner seit der Finanzkrise 2008/2009 der deutsche Staat sei, zurück in die Erfolgsspur führen. Die Zahl der Vollzeitstellen solle konzernweit bis Ende 2024 von knapp 40.000 auf 32.000 zusammengestrichen werden. Das Filialnetz in Deutschland werde auf 450 Standorte fast halbiert. Auch das Auslandsnetz werde geschrumpft.Nach einem Verlust von rund 2,90 Milliarden Euro im vergangenen Jahr peile der neu formierte Vorstand zumindest operativ 2021 ein positives Ergebnis an. Wenn dann 2024 alle Sparpläne umgesetzt seien, wolle die Bank im Tagesgeschäft 2,70 Milliarden Euro verdienen. Mit einem Nachsteuergewinn würden Analysten ab dem kommenden Jahr rechnen.Eine Woche nach Vorlage der Quartalszahlen stelle sich die Commerzbank-Führung den Anteilseignern. Bei der Hauptversammlung (HV) am 18. Mai, die corona-bedingt erneut online abgehalten werde, würden Personalien eine große Rolle spielen. Auf der Tagesordnung stehe die Wahl von fünf neuen Mitgliedern für den Aufsichtsrat - inklusive des neuen Chefkontrolleurs.Die Commerzbank gewinne am Montag rund ein Prozent und notiere bei 5,66 Euro. Damit befinde sich der Aktienkurs über der charttechnisch wichtigen 5,55-Euro-Marke.Auch wenn die Kosten etwas höher als gedacht ausfallen würden, gehe es spürbar voran, was positiv zu bewerten sei. Commerzbank-Chef Manfred Knof habe wie versprochen auf die Tube gedrückt. Auch personell (auf der Spitzen-Ebene) könnte ab 18. Mai - mit der Wahl des neuen Chef-Kontrolleurs - wieder mehr Ruhe einkehren.Mutige können vor den Zahlen bereits einsteigen und darauf setzen, dass die Commerzbank die Analysten-Erwartungen schlägt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten dabeibleiben. (Analyse vom 10.05.2021)