Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (05.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge des Konzernumbaus wolle die Commerzbank ihre Online-Tochter Comdirect komplett übernehmen und integrieren. Obwohl sie bereits 82 Prozent der Anteile besitze, könnte das Vorhaben scheitern. Die meisten Comdirect-Aktionäre würden bislang gar nicht daran denken, das Angebot anzunehmen.Am Freitag (6. Dezember) um Mitternacht ende die Annahmefrist für die CoBa-Offerte. Wie aus einer aktuellen Wasserstandsmeldung vom Donnerstag (4. Dezember) hervorgehe, habe die Commerzbank bislang nur 0,24 Prozent der Comdirect-Anteile angedient bekommen.Zwar würden sich viele Anteilseigner bei Übernahmeangeboten häufig erst in letzter Sekunde zur Annahme entscheiden. Doch das Angebot der Commerzbank werde von vielen schlicht als zu niedrig erachtet. Die gebotenen 11,44 Euro pro Aktie habe rund 25 Prozent über dem Schlusskurs vom 19. September gelegen, dem Tag, bevor die Übernahmeabsicht erstmals öffentlich gemacht worden sei. Aktuell notiere die Comdirect-Aktie mit rund 12,22 Euro jedoch deutlich darüber.Anleger, die ihre Anteile würden loswerden wollen, könnten beim Verkauf über die Börse also mehr erlösen. Und ein Käufer stehe ebenfalls parat: Der Investor Petrus Advisers sei strikt gegen die Übernahme zu den bisherigen Konditionen und habe seinen Anteil zuletzt deutlich erhöht. Nach eigenen Angaben halte Petrus als zweitgrößter Comdirect-Aktionär inzwischen rund 7,5 Prozent.Wichtig für die Commerzbank wäre, die Marke von 90 Prozent zu erreichen. Dann könne sie die verbliebenen Minderheitsaktionäre per Squeeze-out herausdrängen. Gelinge das nicht, könnte sie die Übernahme immer noch über eine Zwangsverschmelzung bewerkstelligen. Doch das wäre aufwändiger und teurer. Eine Erhöhung des Angebots schließe CoBa-Chef Martin Zielke bislang aus.Die Aktie der Commerzbank steht dagegen nicht auf der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link