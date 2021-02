Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,122 EUR -0,47% (12.02.2021, 15:33)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,114 EUR +0,12% (12.02.2021, 15:19)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (12.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem heftigen Absturz gestern sei die Commerzbank-Aktie noch immer orientierungslos. Anfängliche Kursgewinne seien gegen Mittag wieder abgegeben worden. Mehrere verhaltene Analystenkommentare als Reaktion zum gestrigen Kapitalmarkttag würden auf die Stimmung drücken.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Commerzbank-Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 5,00 Euro belassen. Die Grundzüge der neuen Unternehmensstrategie, welche die Bank auf der Kapitalmarktveranstaltung im Anschluss an die Vorlage endgültiger Geschäftszahlen präsentiert habe, seien bereits bekannt gewesen, so Analyst Kian Abouhossein. Er begrüße aber die nun veröffentlichten Details, wie die Frankfurter bis 2024 ihr Kapitalrenditeziel von rund sieben Prozent würden erreichen wollen. Die avisierten Einsparungen traue Abouhossein dem Management zu, doch sowohl bei der Rendite als auch beim Ertragsziel sei er etwas weniger optimistisch als die Bank.Auch Anke Reingen vom Analysehaus RBC teile diese Kritik: Sie habe die Einstufung für die Aktie auf "sector perform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Bank dürfte ihren Kostenplan im Jahr 2024 erfüllen, so Reingen. Allerdings gebe es Unsicherheit bei den Erträgen, wie das vierte Quartal und der Ausblick für 2021 gezeigt hätten.Abouhossein und Reingen würden sich in bester Gesellschaft befinden. Der Analysten-Konsens sehe aktuell ein Kursziel von 5,78 Euro, wobei die höchste Schätzung bei 7,00 Euro liege. Vier Experten würden derzeit zugreifen bei der Aktie, aber genauso viele würden verkaufen. Dreizehn würden empfehlen, dabeizubleiben.Die Börse habe den Umbauplan der Commerzbank auf Anhieb nicht geschluckt. Das heiße aber nicht, dass das so bleibe. Vielmehr würden einige Beobachter zuerst Taten sehen wollen, nachdem der Track-Record bei der Commerzbank - was Sanierung angehe - bisher mau aussehe. Dafür sei aber der knallharte Sanierer Manfred Knof als CEO geholt worden. Bereits zur Hauptversammlung am 5. Mai solle eine Vereinbarung mit der Gewerkschaft über den Jobabbau stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.