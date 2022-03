Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,88 EUR -3,38% (17.03.2022, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,901 EUR -2,62% (17.03.2022, 12:15)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (17.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschlands zweitgrößtes Finanzinstitut habe seine Aktivitäten in Russland um fast ein Drittel zurückgefahren, berichte Bloomberg unter Berufung auf die Finanzchefin des deutschen Kreditinstituts, Bettina Orlopp. Die Bank habe damit den Höchstbetrag, den sie verlieren könnte, um 600 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt, wie Orlopp betont habe. Das Netto-Engagement der Commerzbank in Russland betrage laut Bloomberg 1,9 Milliarden.Die Finanzchefin habe ergänzt, man arbeite daran, dass Russland-Engagement weiter zu reduzieren, wenn auch wahrscheinlich in einem langsamen Tempo. "Das Szenario eines Ausstiegs ist schwierig, das ist kein Geschäft, das man einfach schließen kann. Wir sind dazu da, unsere deutschen Kunden mit ihren russischen Tochtergesellschaften zu betreuen, das ist unsere Aufgabe", so die Finanzvorständin.Die Commerzbank-Aktie verliere in einem schwachen Gesamtmarkt zur Mittagszeit mehr als zwei Prozent auf 6,92 Euro. Charttechnisch wäre damit immer noch ein Anstieg bis zum Verlaufshoch bei 7,19 Euro möglich. Nach unten sollte der GD200 bei 6,44 Euro als Auffanglinie fungieren.Die Märkte genauso wie Bank-Aktien seien derzeit abhängig von den kurzfristigen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Die Commerzbank wurde jüngst ausgestoppt und steht damit nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von "Der Aktionär"Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link