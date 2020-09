Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe in den vergangenen Tagen deutlich korrigiert und stehe kurz vor einer wichtigen, charttechnischen Entscheidung. Auch wenn das Finanzinstitut derzeit nicht im Fokus von Übernahmespekulationen stehe: Mittelfristig sei eine Fusion mit der Deutschen Bank oder einem europäischen Wettbewerber wahrscheinlich. Die Aktionäre dürften davon profitieren.Die geplanten Zusammenschlüsse in Spanien - Caixabank und Bankia - und Gespräche über eine Fusion der Credit Suisse mit der UBS in der Schweiz hätten in den vergangenen Wochen für Aufregung in der Branche gesorgt. Die Commerzbank-Aktie müsse indes einen Rücksetzer hinnehmen. Ein Blick auf die Kennzahlen zeige allerdings, dass die Bank so attraktiv für einen Fusionspartner sein könnte wie kaum ein anderes Geldhaus in der Eurozone.Seit der Finanzkrise sei die europäische Bankenbranche als Ganzes nicht mehr auf die Beine gekommen. An der Börse zeige sich das mit Kurs-Buchwert-Verhältnissen (KBV) von deutlich unter eins für die meisten Aktien. Eine klare Unterbewertung, die bei einem KBV von unter 1 häufig gegeben sei, lasse sich hier nicht so leicht ausmachen, denn zu groß seien die Probleme der Institute. Insgesamt würden sich rund 484 Milliarden Euro Abschlag auf den für 2021 geschätzten Buchwert der börsennotierten Banken in Europa ergeben.Doch dieser massive Abschlag auf die Bewertung werde bei zukünftigen Bankfusionen in der Eurozone nun wohl ein Vorteil. Er könne wahrscheinlich teilweise als "Badwill" bei einer Übernahme als Gewinn eingefahren werden. Werde eine Bank übernommen, orientiere sich der Kaufpreis an der Börsenbewertung meist zuzüglich eines Aufschlags. Die Commerzbank notiere derzeit aber nur bei einem für 2020 geschätzten KBW von 0,2. Selbst bei einer Prämie würde der Übernahmepreis deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapital liegen. Dadurch könne ein Sondergewinn entstehen, denn die gesamte Bilanz müsse neu bewertet werden. Stille Lasten würden ebenso gehoben wie Rücklagen. Ein Papier der EZB habe kürzlich in diese Richtung gedeutet.Mit einem Abschlag auf das materielle Eigenkapital von fast 76 Prozent gehöre die Commerzbank in der Eurozone zu den Finanzinstituten, die am niedrigsten bewertet seien. Das könnte die Kosten einer möglichen Fusion abschwächen. Derzeit suche die Commerzbank noch einen neuen CEO, der dann ein groß angelegtes Umbauprogramm einleiten sollte. Die Bewertung dürfte im Peer-Group-Vergleich indes niedrig bleiben, auch wenn die Bank wieder halbwegs auf Kurs komme.Investierte Anleger bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.