Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,34 EUR +1,87% (24.11.2020, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,36 EUR +2,41% (24.11.2020, 10:18)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (24.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sei aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Seit der Bekanntgabe der Studiendaten von BioNTech zu ihrem Corona-Impfstoff am 9. November habe der Wert den Gesamtmarkt outperformt. Kurzfristig spreche nichts gegen eine Fortsetzung der Rally, auch nicht die Corona-Beschränkungen.Die Aktie habe mittlerweile das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 5,05 Euro überschritten und stehe kurz vor dem nächsten Widerstand bei 5,35 Euro. Gelinge es diese Hürde zu nehmen, komme bei 5,65 Euro die nächste Linie in den Fokus. Der Weg zu sechs Euro wäre dann frei. Als Unterstützung diene die Marke von 4,80 Euro.Die Corona-Maßnahmen in Deutschland würden wahrscheinlich verschärft, die Gastronomie dürfte mindestens bis Weihnachten geschlossen bleiben. Dabei verfolge der Staat aber weiterhin das Ziel die Wirtschaft am Laufen zu halten. Mit den Hilfen für Unternehmen, die ausgeweitet werden könnten, würden mögliche Pleiten abgefangen. Die Commerzbank werde so weiter gegen eine größere Pleitewelle abgeschirmt.Positiv stimme Anleger, dass 2021 die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden könnte. Mittlerweile gebe es zu drei verschiedenen Impfstoffen vielversprechende Studiendaten. Eine Normalisierung gepaart mit Fusionsfantasie dürfte die Aktie auch im kommenden Jahr anschieben.Wer noch nicht investiert ist, wartet einen Rücksetzer ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.