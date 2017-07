WKN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (04.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Von Schwäche keine Spur - ChartanalyseZwischen Anfang 2016 sowie Mai dieses Jahres bastelten Marktteilnehmer nach einem Verlaufstief von 5,15 Euro im Sommer letzten Jahres an einer nachhaltigen Trendwende, die sich bei der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in Form einer inversen SKS-Formation aufgezeigt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach Ausbildung der rechten Schulter zu Beginn dieses Jahres habe das Papier schließlich über die anvisierte Nackenlinie um 8,65 Euro zulegen und zunächst in den Widerstandsbereich von glatt 10,00 Euro ansteigen können. Favorisiert worden sei aber ein Anstieg an die Novemberhochs aus 2015 bei 10,84 Euro und sei im heutigen Handelsverlauf als weitere Zielmarke abgearbeitet worden. Auf Tagesbasis zeige sich der Chart jedoch leicht überkauft, auf Wochenbasis habe das Wertpapier der Commerzbank aber noch reichlich Kurspotenzial und befinde sich auf einem guten Weg die genannte Trendwendeformation in ihr übergeordnetes Ziel zu führen.Die dynamischen Kurszuwächse aus den letzten Handelstagen seien beeindruckend, jedoch sollten sich Anleger auf einen möglichen Pullback einstellen. Dieser könnte zurück auch das Niveau glatt 10,00 Euro abwärts reichen, weshalb die Verlustbegrenzung knapp darunter angesetzt werden sollte. Dennoch bleibt der Kursverlauf übergeordnet weiter bullisch zu bewerten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.07.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:10,89 EUR +0,14% (04.07.2017, 11:12)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,927 EUR +0,34% (04.07.2017, 11:27)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001