Eine Reihe von Analysten hätten mit dem Stand vom 29.01.2018 ihre Konsensschätzungen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 abgegeben. So gehe man für 2018 von einem operativen Ergebnis von 1,429 Mrd. EUR aus, für 2019 liege die Prognose bei 1,924 Mrd. EUR und für 2020 bei 2,479 Mrd. EUR. Das Ergebnis vor Steuern solle 2018 1,402 Mrd. EUR betragen, 2019 1,918 Mrd. EUR und 2020 2,479 Mrd. EUR. Der Konzernüberschuss läge gemäß den Prognosen 2018 bei 922 Mio. EUR, 2019 bei 1,292 Mrd. EUR und 2020 bei 1,704 Mrd. EUR.

Die nächsten Berichte, Termine und Ausblick



Am 08.02.2018 finde die Bilanzpressekonferenz mit der Vorlage der Geschäftszahlen 2017 statt, am 26.03. werde der Jahresfinanzbericht 2017 veröffentlicht und am 08.05.2018 lade die Commerzbank zur Hauptversammlung.



Die Commerzbankführung habe sich am 18.01.2018 zu ihren bis dato geltenden Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 und zur Risikovorsorge geäußert. So habe man die Risikovorsorge weiterhin bei rund 800 Mio. EUR veranschlagt. Die Konsensschätzungen würden von Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 807 Mio. EUR ausgehen. Ungewiss könnten die Auswirkungen um den in einen Bilanzskandal verwickelten südafrikanischen Möbelhändler Steinhoff sein. Für die Commerzbank könnte dabei ein dreistelliger Millionenbetrag auf dem Spiel stehen. 2017 könnte den Konsensschätzungen zufolge das operative Ergebnis bei 1,244 Mrd. EUR liegen, das Ergebnis vor Steuern bei 437 Mio. EUR und ein Konzernüberschuss von 127 Mio. EUR sollte möglich sein.



Langfristige Chartanalyse der Commerzbank Aktie



Die Aktie der Commerzbank AG habe sich in den vergangenen fünf Handelsjahren ohne einen nennenswerten Trendvorteil zwischen den Marken 14,00 Euro und 5,50 Euro hin und her bewegt und zwischenzeitlich interessante Trends auf der Aufwärts- wie auch Abwärtsseite gezeigt. Lediglich von Januar 2014 bis April 2015 habe sich der Wert nur schwer für eine ausnutzbare Richtung entscheiden können, was zu einer engen Seitwärtsrange zwischen den Marken 14,00 Euro und 10,50 Euro geführt habe. Seit Oktober 2016 befinde sich der Wert erneut in einem sauberen Aufwärtstrend, der im Bereich von rund 5,50 Euro gestartet sei und sein aktuelles Bewegungshoch nur knapp unter der 14-Euro-Marke gefunden habe. Der aktuelle Schlusskurs der letzten Handelswoche habe etwas über der Marke von 13,00 Euro gelegen und damit auch nur knapp unter dem aktuellen Bewegungshoch.



Kurse oberhalb der eingezeichneten Trendlinie und oberhalb der Unterstützung von 12,25 Euro könnten somit in den kommenden Handelswochen dafür sorgen, dass der aktuelle Aufwärtstrend fortgesetzt werde. Das Erreichen neuer Hochs über der Marke von 14,50 Euro wäre generell denkbar und auch das Erreichen des nächsten Widerstands sei nicht auszuschließen. Sollte der Wert jedoch dauerhaft unter die Marke von 12,50 Euro sinken, wäre eine etwas stärkere Konsolidierung, die den Bereich von 10,50 Euro anlaufen könnte, ebenfalls denkbar. (Analyse vom 05.02.2018)



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

13,034 EUR -0,56% (05.02.2018, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

12,998 EUR +0,77% (05.02.2018, 11:29)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (05.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Berlin (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von LYXN Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank AG sei nach eigenen Angaben eine führende, international agierende Geschäftsbank. Der Konzern biete Privat- und Firmenkunden mit Standorten in rund 50 Ländern ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten. Über die Commerzbank würden rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels abgewickelt. Der Konzern habe seinen Sitz in Frankfurt und werde von CEO Martin Zielke geleitet.Trotz hoher Filialdichte und vielen Privatkunden müssen Stellen wegfallenDie Commerzbank könne im Heimatmarkt Deutschland mit etwa 1.000 Filialen auf eines der dichtesten Filialnetze verweisen. Der Konzern betreue über 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden und obendrein über 60.000 Firmenkunden. Multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und weitere institutionelle Kunden würden das Angebot und die Expertise der Commerzbank AG nutzen.Dennoch müsse sich der Konzern weiter gesundschrumpfen und versuche dies bisher mit der Strategie "Commerzbank 4.0", massivem Stellenabbau bis 2020 oder über Verkäufe ganzer Konzernsparten. Trotz alledem werde die "Baustelle Commerzbank" nicht fertig.Verkauf der EMC-SparteAktuell könnte besonders im Kontext des Brexits die Derivate-Sparte EMC, in der unter anderem das ETF- und das Zertifikate-Geschäft gebündelt seien, wichtig werden. Der Bieterkreis für diesen Geschäftsbereich grenze sich mittlerweile auf drei Banken ein. Finanzkreisen zufolge sollten Barclays, Goldman Sachs und die Société Générale interessiert sein. Der Verkaufserlös werde zumindest in dreistelliger Millionenhöhe zu avisieren sein.Details zur AktieDie Commerzbank-Aktie sei eine Inhaberaktie. Sie sei via Xetra, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, sowie London , Zürich und via ADR-Programm auch in den USA handelbar. Die Aktie sei unter anderem im DAX und Stoxx-600-Banks-Index-Mitglied. Insgesamt seien rund 1,252 Mrd. Aktien ausstehend.In den letzten fünf Jahren habe sie eine Performance von rund 10 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit rund 70 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, ganz klar ein Underperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Bankhaus Lampe, Bankhaus Metzler, Citigroup, Deutsche Bank, DZ Bank, Equinet, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, Macquarie, Mainfirst, Morgan Stanley, NordLB, Oddo Seydler, RBC Capital, S&P Global, UBS und Warburg Research hätten seit Mai 2017 Studien zur Aktie gefertigt.Von den 23 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 6,00 EUR (Barclays vom 28.06.2017) und das höchste bei 16,00 EUR (Morgan Stanley vom 19. 01.2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 11,09 EUR. Legt man allein die sieben Analysen von 2018 zugrunde, läge das Durchschnittskursziel bei 11,89 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 13,315 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2016Bei der Commerzbank AG werde jeweils zum 31.12. nach IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Konzern habe für 2016 einen Zinsüberschuss in Höhe von 5,077 Mrd. EUR, einen Provisionsüberschuss von 3,212 Mrd. EUR, ein Handelsergebnis von 320 Mio. EUR, sowie ein Ergebnis aus Finanzanlagen von 344 Mio. EUR ausgewiesen. Demgegenüber hätten unter anderem Verwaltungsaufwendungen in Höhe von 7,1 Mrd. EUR gestanden. Das operative Ergebnis sei mit 1,399 Mrd. EUR und das Ergebnis vor Steuern mit 643 Mio. EUR angegeben worden. Das Konzernergebnis sei in Höhe von 279 Mio. EUR festgestellt worden.Das Ergebnis je Aktie habe 0,22 EUR betragen. Eine Dividende sei nicht ausgezahlt worden. Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 34,802 Mrd. EUR, ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 29,640 Mrd. EUR, Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 450,810 Mrd. sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 66,948 Mrd. EUR ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital sei mit 1,252 Mrd. EUR angegeben worden. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 480,450 Mrd. EUR ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 16,9 Prozent gelegen, die Kernkapitalquote bei 13,9 Prozent. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Mitarbeiterzahl von 49.941 ausgewiesen, davon 37.546 im Inland.Bilanzprognosen für 2018 und 2019