Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern Mittag habe der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Vetter seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der 68-Jährige habe laut Ad-hoc-Meldung der Commerzbank sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Damit höre er nach nicht einmal einem dreiviertel Jahr auf. Nun gebe es zwei Szenarien, wie es an der Spitze des Finanzinstituts und damit beim Umbau weitergehen könnte.Vetter sei zum August letzten Jahres als Chef des Kontrollgremiums bestellt worden. Damals sei die Commerzbank kopflos gewesen, es habe weder einen CEO, noch einen Chef des Aufsichtsrates gegeben. Der Bund, mit seinem Anteil von 15 Prozent an der Commerzbank einer der größten Aktionäre, habe Vetter damals wohl auf den Aufsichtsrats-Chefsessel gehoben. Denn Vetter sei schon im Ruhestand gewesen. Aber Jutta Dönges, die Chefin der Finanzagentur, habe ihn im Aufsichtsrat der Commerzbank als Kandidat vorgeschlagen. Daher könnte man nun versuchen, wieder jemanden zu installieren, der die Vorstellungen des Staates zur Commerzbank-Entwicklung teile.Vetter habe maßgeblich das Sanierungsprogramm, das der alte CEO Martin Zielke 2020 vorgestellt habe, aufgegriffen und modifiziert. Dann sei Manfred Knof als CEO von der Deutschen Bank geholt worden. Knof habe vor allem davor bei der Allianz gezeigt, dass er ein harter Sanierer sei. Die Rollenverteilung sei dabei klar gewesen: Vetter sei der Stratege im Hintergrund und Knof müsse beim Umbau abliefern. Jetzt könnte Knof allerdings in das entstandene Führungsvakuum vorstoßen und die Position, die ein Vorstandsvorsitzender normalerweise innehabe, ausfüllen.Die Aktie habe den Rücktritt von Vetter gestern mit einem überschaubaren Minus aufgefasst. Heute könnte es allerdings weiter bergab gehen. Kurzfristig sollten Anleger darauf achten, ob die Marke um 5,00 Euro halte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.