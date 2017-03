ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (20.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.Unter charttechnischen Aspekten sei die Commerzbank-Aktie derzeit einen Blick wert. Schließlich würden die jüngsten Verlaufstiefs bei 6,21/5,16/6,96 EUR die Chance auf die Ausprägung einer unteren Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bieten. Um das Trendwendemuster abzuschließen, bedürfe es eines Spurts über die jüngsten Verlaufshochs bei 8,50/65 EUR.Eine positive Weichenstellung würden derzeit der MACD, die idealtypische Positionierung des Papiers im "HSBC Trendkompass" sowie ein langfristiges Candlestickmuster begünstigen. Während der Trendfolger beispielsweise auf Monatsbasis jüngst ein neues Einstiegssignal generiert habe, liege im Quartalsbereich sogar ein sog. "morning star" zu Buche. Gelinget dank dieser positiven Rahmenbedingungen der Abschluss der unteren Umkehr, eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 3,40 EUR. Auf dem Weg zu wieder zweistelligen Notierungen würden das Abwärtsgap vom Jahresauftakt 2016 (9,01 zu 9,09 EUR) sowie die 200-Wochen-Linie (akt. bei 9,72 EUR) wichtige Etappenziele definieren. Um die Chance auf Komplettierung der diskutierten S-K-S-Formation zu erhalten, sollte der Banktitel in Zukunft nicht mehr unter die Hochs bei 7,98/85 EUR zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,55 EUR +1,60% (17.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,552 EUR +0,30% (20.03.2017, 09:05)