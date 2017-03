ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (14.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Jahrelange Talfahrt scheint gestoppt - ChartanalyseBereits in 2013 notierte das Wertpapier der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) auf einem Niveau von 5,55 Euro und verlor von den Jahreshochs aus 2007 massiv an Wert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einer Zwischenerholung zurück auf 14,48 Euro bis März 2014 sei die Kauflaune die Aktionäre wieder abgeflaut und habe zu einer sukzessiven Schleichfahrt zurück auf die Tiefs aus 2013, sowie das Kursniveau von 5,15 Euro abwärts geführt. An dieser Stelle sei eine volatile Stabilisierungsphase gestartet, die im weiteren Verlauf zu einem deutlichen Kursschub geführt habe und zugleich auch der langfristige Abwärtstrend zur Oberseite habe überwunden werden können. Höher als den Widerstandsbereich um 8,65 Euro gelang es jedoch nicht anzusteigen, die Commerzbank kippten kurz zuvor noch einmal zur Unterseite weg und markierte anschließend Ende Februar dieses Jahres ein Zwischentief bei 6,96 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".Betrachte man jedoch den Chartverlauf seit den Zwischenhochs bei 10,84 Euro aus November 2015, so lasse sich eine potenzielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation feststellen, die mittelfristig entscheiden sei und das Wertpapier kurz vor der Aktivierung dieser stehe. Eine regelkonforme Auflösung würde daher weitere Kursgewinne ermöglichen und erlaube es als mittelfristig orientierten Anleger hiervon zu partizipieren.Alle Hoffnungen würden fundamental auf einem gestärkten Geschäft der Bank, sowie steigenden Zinserträgen ruhen. Sollten beide Ereignisse den Erwartungen nach eintreten und die Commerzbank-Aktie bricht über die potenzielle Nackenlinie von 8,64 Euro aus, so wird direktes Aufwärtspotenzial bis 10,00 Euro freigesetzt, darüber sogar bis 10,84 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.03.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,266 EUR -0,34% (13.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,269 EUR +0,08% (14.03.2017, 08:46)