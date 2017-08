ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (03.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), erhöht aber das Kursziel von 7,50 auf 8,50 Euro.Auch im zweiten Quartal hätten die Erträge und das Ergebnis unter einem intensiven Wettbewerbsumfeld und dem Konzernumbau gelitten, so der Analyst in einer am Mittwich veröffentlichten Studie. Für das Gesamtjahr 2017 rechne der Vorstand mit "einem leicht positiven Konzernergebnis". Während sich das Wachstumsprogramm zur Steigerung der Kundenzahl und der Anlagegelder derzeit belastend auf das Ergebnis auswirke, hoffe die Commerzbank mittelfristig (nach ca. 18 Monaten) auf eine Ertragsverbesserung hierdurch. Ob nach den "Transformationsjahren 2017 und 2018" tatsächlich "eine nachhaltig höhere Profitabilität" erzielt werden könne, stelle für den Investor aktuell noch ein hohes Risiko dar.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät daher in einer aktuellen Aktienanalyse dem konservativen Investor weiterhin zum Verkauf der Commerzbank-Aktie und erhöht das Kursziel von 7,50 auf 8,50 Euro. (Analyse vom 03.08.2017)