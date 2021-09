XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,41 EUR +0,80% (02.09.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (03.09.2021/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Abwärtstrend droht - ChartanalyseDie Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) starte nach dem Tief aus dem Mai 2020 bei 2,81 EUR zu einer Aufwärtsbewegung, welche sie am 03. Juni 2021 auf ein Hoch bei 6,87 EUR führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Hoch befinde sich der Wert wieder in einer Abwärtsbewegung. Dabei habe die Aktie am19. Juli 2021 erstmals den Aufwärtstrend seit Mai 2020 durchbrochen. Anschließend sei sie auf ein Tief bei 5,03 EUR gefallen. Seitdem konsolidiere der Wert in einem symmetrischen Dreieck und notiere aktuell nahe der wichtigen Widerstandszone um 5,47 bis 5,49 EUR.Das Dreieck dürfte hier tendenziell eher eine Fortsetzungsformation im Abwärtstrend als eine Bodenformation sein. Daher könnte die Aktie am Widerstandsbereich um 5,47-5,49 EUR nach unten abdrehen und zunächst bis ca. 5,10-5,15 EUR abfallen. Falle die Aktie aus dem Dreieck nach unten raus, ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 4,60 EUR. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste der Wert per Tagesschlusskurs über 5,49 EUR ausbrechen. Dann ergäbe sich Potenzial für einen Anstieg bis 6,10 EUR. (Analyse vom 03.09.2021)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,397 EUR -0,33% (03.09.2021, 08:33)