Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,10 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 22.02.2021 4,70 Sell UBS Daniele Brupbacher 19.02.2021 7,00 Outperform Keefe Bruyette & Woods Hugo Cruz 19.02.2021 6,30 Buy Citigroup Nicholas Herman 18.02.2021 6,00 Equal-weight Morgan Stanley Izabel Dobreva 16.02.2021 4,20 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 15.02.2021 5,50 Halten NordLB Michael Seufert 12.02.2021 6,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 12.02.2021 6,50 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 12.02.2021 5,00 Neutral Credit Suisse Andrew O'Flaherty 12.02.2021 5,00 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 11.02.2021 6,20 Hold Jefferies Martina Matouskova 11.02.2021

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (24.02.2021/ac/a/d)







Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 11.02.2021 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Februar zu entnehmen ist, habe sich das Minus für die Commerzbank im vergangenen Jahr unter dem Strich auf rund 2,9 Mrd. Euro summiert. Ein Jahr zuvor habe die Bank noch 585 Mio. Euro verdient. Somit habe 2020 der Commerzbank den höchsten Verlust seit der Finanzkrise gebracht: 2009 habe sich das Minus auf mehr als 4,5 Mrd. Euro summiert. Der Staat habe die Bank gerettet, die kurz zuvor die kriselnde Dresdner Bank übernommen habe, mit Steuermilliarden vor dem Kollaps und sei ihr größter Aktionär geworden.Enthalten seien im Jahresergebnis 2020 nach Angaben der Bank 814 Mio. der insgesamt 1,8 Mrd. Euro Aufwendungen für den Konzernumbau. Belastet werde das Ergebnis 2020 zudem dadurch, dass das Institut rund 1,6 Mrd. Euro abschreibe, weil sich übernommene Geschäfte der Dresdner Bank und der polnischen mBank nicht so gut entwickelt hätten wie seinerzeit erhofft. Auch die Vorsorge für mögliche Rückschläge infolge der Corona-Pandemie sei mit knapp 1,75 Mrd.Euro deutlich höher ausgefallen als ein Jahr zuvor (620 Mio. Euro).Der langjährige Allianz-Manager Knof, der zuletzt im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank tätig gewesen sei, wolle die Commerzbank mit einem harten Sparkurs zurück in die Erfolgsspur führen. Bis Ende 2024 sollten weltweit 10.000 der zuletzt 39.500 (Stand Ende 2020) Vollzeitstellen gestrichen werden. Mehr als 80 Prozent des Stellenabbaus solle bis Ende 2023 umgesetzt sein.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Branchenstudie vom 22.02.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat den Titel weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 6,90 auf 7,10 Euro angehoben. Die europäischen Banken mit signifikanten Investmentbanking-Aktivitäten hätten im vierten Quartal von verbesserten kurzfristigen Trends profitiert und insgesamt gut abgeschnitten, so der Analyst. Die Stärke habe sich im bisherigen ersten Quartal fortgesetzt. Deshalb habe er seine 2021er Nettoergebnisprognosen für die betreffenden Institute um durchschnittlich 5% erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Independent Research und liegt bei 4,20 Euro. Analyst Jan Lennertz hat sie in einer Analyse vom 15.02.2021 weiterhin mit dem Rating "verkaufen" bewertet. Das Kursziel wurde von 4,40 auf 4,20 Euro gesenkt. Die Eckdaten für das Schlussquartal 2020 seien wegen einer Abschreibung sowie Umstrukturierungskosten eingebrochen, lägen aber im Bereich der Markterwartungen, so Lennertz. Der neue Umstrukturierungsplan "Strategie 2024" klinge indes sehr ambitioniert. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2021 und 2022 gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: