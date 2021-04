NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Euphorie nach dem IPO sei mittlerweile abgebbt. Söllner sei kein Freund von Coinbase so kurz nach dem Börsengang, zumal das US-Unternehmen hoch bewertet sei und abhängig vom Bitcoin-Preis sei, der derzeit etwas schwächele. Langfristig sei die Branche zwar spannend, er würde sich aber momentan bei Coinbase zurückhalten und die weitere Entwicklung v.a. im Hinblick auf die erwarteten Regulierungsschritte im Bereich der Kryptowährungen abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:250,50 EUR +0,20% (27.04.2021, 17:35)