Der Erfolg des Geschäftsmodells von Coinbase ist in jedem Fall unabhängig von der Tatsache, welche der Kryptowährung sich in diesem Wettstreit durchsetzen wird, da dort der Handel verschiedenster digitaler Währungen möglich ist, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 15.04.2021)



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

302,50 EUR -1,14% (15.04.2021, 10:07)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

328,28 USD -13,84% (14.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.04.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Börsengang der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) wurde am gestrigen Tag (14.04.2021) vollzogen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das US-amerikanische Unternehmen, welches bereits vor Handelsaufnahme mit USD 90 bis 100 Mrd. bewertet worden sei, sei nun an der NASDAQ gelistet. Gerade die beiden stark gefragten Kryptowährungen Bitcoin und Ether würden Coinbase zu dieser hohen Bewertung verhelfen. Während der Bitcoin eine immer weiterwachsende Akzeptanz finde, steige auch der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ether rasant, wovon insbesondere auch die Handelsplattform Coinbase stark profitiere.Die US-amerikanische Krypto-Handelsplattform Coinbase habe laut aktuellen Geschäftszahlen ein enormes Wachstum im ersten Quartal 2021 verbuchen können. Für weitere Expansionen sei das Unternehmen am 14. April an die Börse gegangen. Dabei habe Coinbase auf die Mithilfe von Investmentbanken verzichtet und ein sogenanntes "Direkt-Listing" für seinen Weg an die Börse gewählt. Schon im Voraus seien Experten davon ausgegangen, dass das Unternehmen eine Bewertung von rund USD 100 Mrd. an der NASDAQ erreichen könnte. Dieser Ausblick basiere vor allem auf dem enormen Wachstum im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.Demnach habe die Handelsplattform in diesem Zeitraum 13 Mio. Neukunden gewinnen können, wodurch die Anzahl an verifizierten Nutzern auf 56 Mio. angestiegen sei. Während sich der Gesamtumsatz des vergangenen Jahres noch auf USD 1,3 Mrd. belaufen habe, habe das Unternehmen alleine im ersten Quartal 2021 rund USD 1,8 Mrd. umsetzen können. Auch der Nettogewinn im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres liege bereits deutlich über dem Vorjahresergebnis - habe sich dieser für das Jahr 2020 noch auf USD 322,2 Mio. belaufen, er im ersten Quartal 2021 auf rund USD 750 Mio. gesteigert werden können. Dabei verdiene das Unternehmen nicht an Gebühren für eine sichere Verwahrung der Kryptowährungen, sondern an den Transaktionen der Kunden. Momentan verfüge die Plattform von Coinbase über Vermögenswerte von rund USD 223 Mrd., was einem Marktanteil von etwa 11,3 Prozent aller Kryptowährungen entspreche. Insbesondere profitiere die Handelsplattform aktuell von der gesteigerten Nachfrage nach Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether.Einer der global meistgehandelten Kryptowährungen stelle der Bitcoin dar, welcher aufgrund seines starken Anstieges seit Wochen vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sei. Mehrmals seien alleine in diesem Jahr neue Rekord-Höchststände erreicht worden. Der bis dato eher als spekulativ betrachtete Bitcoin habe daher vermehrt an Akzeptanz gewonnen, was zur Folge gehabt habe, dass fortan auch institutionelle Investoren der Kryptowährung vertrauen würden. PayPal -Gründer und Facebook -Investor selbst in die Kryptowährung investiere und grundsätzlich "pro krypto" sei, sehe er es als chinesische Bedrohung für die USA und insbesondere für den US-Dollar, da China sehr große Bitcoin-Vorräte aufgebaut habe. Die Dominanz des US-Dollar könnte bröckeln, so Thiel.Trotz aller Kritik steige die Nachfrage nach Kryptowährungen weiter und so würden mittlerweile etablierte Zahlungsplattformen, wie beispielsweise PayPal, den Bitcoin als Zahlungsmittel anbieten. In einigen Ländern, wie beispielsweise in der Schweiz, sei das Digitalgeld auch im stationären Handel erhältlich. So biete die Kaufhauskette Manor Bitcoin in Form von Guthabenkarten mit dem Namen Cryptonow an, welche für einen Festbetrag von 100, 500 oder einem selbst bestimmten Guthaben (in Schweizer Franken) gekauft werden könnten. Dem jeweiligen Käufer bleibe es selbst überlassen, wann er das entsprechende Guthaben auf der Cryptonow-Karte einlösen wolle. Es zeige sich, dass der Bitcoin vermehrt an Akzeptanz und Popularität gewinne und mittlerweile nicht nur von Tesla -Chef Elon Musk, dessen Unternehmen global zu den Vorreitern gezählt habe, als gängiges Zahlungsmittel betrachtet werde.Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt, Ether, weise eine enorme Kursentwicklung auf. Während der Ether-Kurs noch vor rund einem Jahr bei USD 163,94 (Stand 12.04.2020) gelegen habe, habe dieser kürzlich sein Allzeithoch von USD 2.146,44 (Stand 12.04.2021) erreicht. Vergleiche man diese Kursentwicklung mit der des Bitcoins, so weise Ether einen stärkeren prozentualen Anstieg innerhalb des vergangenen Jahres auf. Nachvollziehbarerweise sei mit dem Kurs von Ether auch das Interesse an der Kryptowährung gestiegen. So habe sich beispielsweise der Kreditkartenanbieter Visa entschieden, künftig auf Ether zu setzen und in einem Pilotprojekt für die Abwicklung von Transaktionen in seinem Zahlungsnetzwerk die Kryptowährung zu verwenden. Dieser Meilenstein in der Akzeptanz von Ether sei sicherlich ein entscheidender Grund für den starken Anstieg der vergangenen Wochen.Der Hauptvorteil von Ether im Vergleich zu Bitcoin sei sicherlich die Vielseitigkeit der zugrunde liegenden Blockchain Ethereum. Denn im Gegensatz zu Bitcoin eigne sich diese für eine Vielzahl von Anwendungen: So biete diese beispielsweise die Möglichkeit zur Kreditvergabe, weshalb sich Ethereum auch bei Start-Up-Unternehmen großer Beliebtheit erfreue. Laut einigen Experten habe Ether daher das Potenzial, dem Bitcoin in den kommenden Jahren den Rang abzulaufen.