Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

277,00 EUR -4,15% (19.04.2021, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

342,00 USD +5,96% (16.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Blitzcrash beim Bitcoin und bei anderen Kryptowährungen setze die Coinbase-Aktie unter Druck. Am Montag verliere der Titel vorbörslich knapp 3% auf 331,50 USD. Wer auf dem Hoch bei 429,54 USD investiert habe, sei nun 23% im Minus! Die Analysten würden indes sehr bullish für die Krypto-Börse bleiben.Auslöser für die schlechte Stimmung am Markt seien Gerüchte, wonach das US-Finanzministerium verstärkt gegen die Verwendung von Kryptowährungen für Geldwäsche vorgehen könnte. Zudem könnte Indien ein komplettes Verbot von Kryptogeld planen, habe es geheißen. Diesen Schritt sei bereits die Türkei gegangen.Der Bitcoin-Kurs sei daraufhin von gut 60.400 USD auf zeitweilig rund 51.540 USD gefallen. Der Ether-Kurs sei am Sonntag von etwa 2.430 USD zwischenzeitlich bis auf etwa 1.925 USD eingebrochen. Folglich gehe es am Montag mit der Coinbase-Aktie abwärts.Die Krytogeld-Party möge vorerst gestoppt sein, allerdings sehe "Der Aktionär" den Boom noch längst nicht am Ende. Spekulativ orientierte Anleger könnten ein Abstauberlimit bei Coinbase bei 200 Euro setzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link