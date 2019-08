Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (01.08.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola: Klares Kaufsignal - AktienanalyseCoco-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) blickt auf ein starkes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Netto habe der Getränkeriese in den drei Monaten per 28. Juni 2,6 Mrd. Dollar oder 61 Cent je Aktie verdient, nach 2,32 Mrd. Dollar bzw. 54 Cent im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe um vier Prozent auf 63 Cent zugelegt, der Umsatz um sechs Prozent auf 10 Mrd. Dollar. Die Markterwartungen seien damit übertroffen worden. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 61 Cent bei Einnahmen von 9,9 Mrd. Dollar gerechnet. Die gute weltweite Nachfrage nach Cola-Getränken, aber auch Kaffeeprodukten habe die Geschäfte kräftig angekurbelt, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Strategie, das Portfolio zu erweitern, scheine also aufzugehen.Mit den guten Resultaten im Rücken traue sich Coca Cola für das laufende Jahr nun etwas mehr zu: Der US-Konzern rechne jetzt mit einem organischen Umsatzwachstum von fünf statt vier Prozent. Das operative Ergebnis solle währungsbereinigt um elf bis zwölf Prozent statt zehn bis elf Prozent steigen. Das sei ganz nach dem Geschmack der Anleger gewesen: Die Aktie sei nach der Zahlenveröffentlichung auf ein neues Rekordhoch gestiegen - aus technischer Sicht ein klares Kaufsignal.Auch Analysten hätten sich beeindruckt gezeigt: So habe RBC den fairen Wert um vier Dollar auf 60 Dollar angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen, was beim aktuellen Stand von 52,63 Dollar ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent impliziere. (Ausgabe 30/2019)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:47,835 Euro +0,80% (01.08.2019, 11:07)