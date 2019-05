NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

49,635 USD -0,03% (23.05.2019, 16:46)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (23.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) unter die Lupe.Die Coca-Cola-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll zurückgekämpft. Eine Schock-Studie über die Gefahren von zuckerhaltigen Limonaden habe den Kurs belastet. Nun stehe das Papier kurz vor dem Ausbruch über den Widerstand bei 50 USD. Werde diese Marke überwunden, könnte bald der Angriff auf das Rekordhoch bei 50,84 USD erfolgen.Coca-Cola stemme sich mit aller Macht und neuen Produkten gegen die Gefahr, in Zeiten bewusster Ernährung zum Auslaufmodell zu werden. Zum Beispiel bringe der US-Konzern nun einen Energy-Drink auf den Markt, in einer zucker- und kalorienfreien Variante. Der Geschmack solle der Original-Cola sehr ähnlich sein, heiße es. Ob das für eine langfristige Outperformance reiche, sei fraglich. Für Trader biete die aktuelle Chartformation aber eine gute Chance, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:44,49 Euro +0,92% (23.05.2019, 16:45)Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:44,605 Euro +0,21% (23.05.2019, 16:56)