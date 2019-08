NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (05.08.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktie könnte wieder nach oben drehen - ChartanalyseDie Aktie von Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) sprang nach den letzten Quartalszahlen deutlich nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe dabei eine obere Pullbacklinie überwunden, gegen die sie schon einige Wochen gedrückt habe. Am 24. Juli habe sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 54,82 USD markiert. Anschließend sei es zu einigen Gewinnmitnahmen gekommen. Am Freitag habe der Wert im Tief bei 51,91 USD notiert. Damit habe er fast wieder auf dieser alten oberen Pullbacklinie notiert, die heute bei ca. 51,76 USD verlaufe. Nach einer schwachen Eröffnung sei die Aktie am Freitag wieder leicht ins Plus gedreht.Coca-Cola könnte nun wieder nach oben drehen. Ein Anstieg bis an den ganz kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 53,69 USD sei möglich. Gelinge ein Ausbruch über diesen Abwärtstrend, dann wäre sogar Platz für eine weitere Rally bis rund 65 USD. Sollte die Aktie aber den Aufwärtstrend seit März und die Unterstützung bei 50,47 USD durchbrechen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 45,02 oder sogar ca. 44 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link