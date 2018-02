Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen. (28.02.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Mineralunternehmen Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) unter die Lupe.Maydorn sehe das Kursziel für die Cobalt 27 Capital-Aktie bei mindestens 11/12 Euro. Der steigende Kobaltpreis spreche für einen baldigen Ausbruch nach oben. Wer an anziehende Kobaltpreise glaube, sollte die Cobalt 27 Capital-Aktie in seinem Depot haben, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.02.2018)Börse Frankfurt-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:8,75 Euro +1,39% (27.02.2018, 17:08)