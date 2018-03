Tradegate-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

8,26 Euro +3,25% (20.03.2018, 15:04)



TSE-V-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:

CAD 13,15 +1,70% (20.03.2018, 14:57)



ISIN Cobalt 27 Capital-Aktie:

CA19075M3093



WKN Cobalt 27 Capital-Aktie:

A2DTYT



TSE-V-Ticker-Symbol Cobalt 27 Capital-Aktie:

KBLT



Kurzprofil Cobalt 27 Capital Corp.:



Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) ist ein in Kanada ansässiges Mineralunternehmen, dass ein reines Kobalt-Exposure bietet. Kobalt ist ein integrales Element bei Schlüsseltechnologien für Elektroautos und Stromspeichermärkten. Cobalt 27 Capital beabsichtigt den Aufbau eines Kobalt-lastigen Portfolios von Streams, Royalties und Direktbeteiligungen an Rohstoffliegenschaften mit Kobalt-Anteilen. (20.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cobalt 27 Capital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Mineralunternehmens Cobalt 27 Capital Corp. (ISIN: CA19075M3093, WKN: A2DTYT, TSX-V: KBLT) unter die Lupe.Der Kobaltpreis steige praktisch täglich. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die Cobalt 27 Capital-Aktie das alte Hoch bei 9,20 Euro nach oben rausnehme. Dies sei schon in den kommenden Tagen möglich. Wer eine Aktie brauche, die vom Aktienmarkt völlig unabhängig sei und nur am Kobaltmarkt hänge, könne mit dem Kauf auf dem aktuellen Kursniveau wenig falsch machen, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Cobalt 27 Capital-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Cobalt 27 Capital-Aktie:8,34 Euro +2,71% (20.03.2018, 14:53)