Börsenplätze Clorox-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Clorox-Aktie:

188,00 EUR -0,93% (13.05.2020, 09:43)



NYSE-Aktienkurs Clorox-Aktie:

205,68 USD -0,06% (12.05.2020)



ISIN Clorox-Aktie:

US1890541097



WKN Clorox-Aktie:

856678



NYSE Ticker-Symbol Clorox-Aktie:

CLX



Ticker-Symbol Clorox-Aktie Deutschland:

CXX



Kurzprofil Clorox Company:



Die Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) ist ein Haushaltswaren- und Chemieunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Hauptsitz in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Das Unternehmen ist v.a. für die Marke des Bleichmittels Clorox bekannt. (13.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Clorox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Haushaltswaren- und Chemieunternehmens Clorox Company (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie viele Menschen in der Corona-Krise gelernt hätten, wie man sich richtig die Hände wasche, sei unklar. Fakt sei, dass sehr, sehr viele Menschen nun deutlich stärker auf Hygiene achten würden, um sich nicht mit dem Virus anzustecken. Das treibe die Aktie des US-Konzerns Clorox von einem Rekordhoch zum nächsten.Seit Corona grassiere, werde überall geputzt und desinfiziert wie wahrscheinlich nie zuvor. Dies habe dem US-Unternehmen Clorox im ersten Quartal den höchsten Umsatz seit einem Jahrzehnt beschert. Während die Konzernerlöse um 15 Prozent gestiegen seien, sei der Umsatz der Reinigungssparte um 32 Prozent geklettert.Das Clorox-Management habe seine Jahresprognose erhöht, da ein Ende des Booms nicht in Sicht sei. Hygiene werde in der nächsten Zeit nämlich noch wichtiger: Vielerorts würden die Lockdown-Maßnahmen zurückgefahren - Arbeitnehmer würden in ihre Büros und Kinder in die Schule zurückkehren.Die Clorox-Aktie sei zwar mit einem 2020er KGV von 30 kein Schnäppchen mehr. Doch das Momentum dürfte angesichts des Megatrends Hygiene stark bleiben.Das Kursziel des "Aktionär" lautet 230,00 Euro, Stopp: 150,00 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link