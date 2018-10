Clever reisen! stellte auch bei Sonderleistungen, wie Kosten für Fluggepäck und Sitzplatzreservierung extrem hohe Zuschläge fest: So kostet die Gepäckaufgabe bei der Lufthansa 25 Euro pro Strecke, bei einem Flugportal kostet der Service fast das Doppelte, bis zu 30% kann zudem die Sitzplatzreservierung teurer sein als bei der Airline. Ins Geld gehen auch Abofallen für Reiseversicherungen - im 2. Jahr kosten diese Reisepakete bis zu 80% mehr als im ersten Jahr.



Doppelte Gebühren und vollmundige Versprechen mit Haken



Bei Flugstornierungen und Umbuchungen zahlen Kunden nicht nur die Gebühr der Airline, sondern auch zusätzliche Gebühren (Service Fee) des Flugportals, die bis zu 110 Euro betragen können. Vollflexible Tickets der Airlines sind sehr teuer, Zusatzversicherungen der Flugportale kosten bis zu 60 Euro, decken aber nur ein Kostenrisiko von 100-300 Euro ab.



Abzocke: Abtretung der Fluggastrechte im Kleingedruckten



Kunden übertragen hier bei der Buchung ihre Fluggastrechte, etwa bei Verspätung oder Flugausfall, an das Flugportal bzw. an den Servicepartner.



Die Ausgleichszahlungen in Höhe von 250-600 Euro erhält man erst nach Abzug einer erhöhten Gebühr von 35%. Dem Kunden wird also verwehrt, seine Ansprüche gegenüber der Fluglinie selbst und kostenlos durchzusetzen.



Fazit: Bei der Buchung und Stornierung als auch bei der Durchsetzung von Fluggastrechten können Kunden bei einigen Flugportalen zu viel Geld zahlen und werden übervorteilt. Ein Preis-Leistungsvergleich inklusive aller Gebühren und der Geschäftsbedingungen des Flugportals sowie direkt bei der Airline ist immer ratsam, empfehlen die Tester des Reisemagazins Clever reisen! Kunden können sich auch bei der Wettbewerbszentrale über Gebührenfallen bei Zahlungsentgelten beschweren. (15.10.2018/ac/a/m)





