ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (07.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) von "hold" auf "buy" hoch.Clariant dürfte die Veräußerung der Geschäftseinheiten Masterbatches, Pigments und HC Packaging im laufenden Jahr abschließen. Buchta rechne mit einem Erlös von mindestens CHF 2,8 Mrd. Dies entspreche wahrscheinlich einem Wert, der deutlich über dem implizierten Wert der Marktkapitalisierung liege, wodurch diese Transaktionen wertsteigernd seien. Dadurch werde Clariant jedoch auch zu einem Übernahmeziel, wobei das verbleibende Portfolio als Ganzes oder in seinen verschiedenen Teilen für strategische Käufer oder PE-Firmen attraktiv sei. Basierend auf M&A-Kennzahlen könnte Clariant bis 2021 einen Wert von CHF 35 pro Aktie erreichen, was aus Sicht des Analysten ein realistischer Zeithorizont sei.Finanzziele: Im Oktober 2019 habe Clariant aktualisierte Segmentziele vorgelegt, um die Reallokation der Sparte Additives und die bevorstehenden Veräußerungen zu berücksichtigen. Die zugrunde liegenden Annahmen würden jedoch unverändert bleiben und würden von Buchta als Schönwetterszenario bewertet. Rechne man die einzelnen Segment-Prognosen zusammen, so liege der Analyst deutlich unter der implizierten Konzern-Prognose.Bewertung: Buchta rechne jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3, dass Clariant als Ganzes (CHF 29,0), gestückelt und schrittweise erworben werde (CHF 33,5) oder unabhängig bleibe (CHF 21,5).Die operativen Trends seien 2019 sehr enttäuschend gewesen, und 2020 dürfte wohl kaum ein hervorragendes Jahr werden. Die aktualisierte Prognose erscheine daher viel zu ambitioniert. Dies spreche gegen ein "buy"-Rating mit deutlichem Aufwärtspotenzial. Buchta sei aber überzeugt, dass Clariant nach den Veräußerungen ein sehr attraktives Übernahmeziel für 2020 sei, und dies würde angesichts des derzeitigen Kursniveaus einen erheblichen Shareholder Value schaffen. Die wichtigste Frage laute, was SABIC mache. Jedenfalls werde es nach Einschätzung des Analysten nicht ewig Minderheitsaktionär bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,98 EUR +3,79% (07.01.2020, 11:59)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,73 CHF +2,55% (07.01.2020, 11:44)