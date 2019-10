ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (04.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Bloomberg habe gestern berichtet, dass sich Clariant bereits seit längerem im Gespräch mit PolyOne über eine Veräusserung des Masterbatches (MB)-Geschäfts befinde. Während auch andere Parteien Interesse zeigen würden, sei ein Kaufpreis von USD 1,5 Mrd. (= CHF 1,5 Mrd.) erwähnt worden. Für MB veranschlage der Analyst das EBITDA im GJ19 auf CHF 130 bis 140 Mio. (GJ18: CHF 150 bis 160 Mio.), woraus sich ein EV/EBITDA 19 von 11 ergäbe. Für PolyOne als die weltweite Nr. 2 auf dem Markt für Masterbatches wäre die Akquisition von CLN, der Nr. 3, sicher ein strategisch sinnvoller Schritt. Zum Vergleich: Im Zuge einer ähnlichen Transaktion habe Lyondellbasell anfangs 2018 einen EV/EBITDA von 11 für Schulman gezahlt und mit Synergien im Umfang von über 60% des akquirierten EBITDA gerechnet.Anfangs 2019 habe Reuters auf Quellen verwiesen, gemäß denen die Pigmentsparte von CLN mit CHF 800 Mio. bewertet worden sei (= EV/EBITDA 19 von 8,7), sodass CLN für die Veräußerung von MB, PIG und Healthcare Packaging (CHF 308 Mio.) mit bis zu CHF 2,6 Mrd. rechnen könnte. Für die erwähnten Geschäftsbereiche prognostiziere der Analyst ein Kern-EBITDA 2019 von CHF 250 Mio., sodass CLN hier ein EV/EBITDA von insgesamt 10,4 erhalten würde - während er bisher von einem Wert leicht über 9 ausgegangen sei.Sollte Clariant eine Bewertung von mehr als dem 10fachen für das veräußerte Geschäft erhalten, wäre dies eine positive Überraschung und läge über dem impliziten SOTP-Wert des aktuellen Aktienkurses. Ohne diese Nichtkernbereiche hätte Clariant einen attraktiven Geschäftsmix und dürfte im Zyklusverlauf stärker wachsen als das BIP. Allerdings müsse CLN in operativer Hinsicht endlich liefern, sonst seien seine neuen mittelfristigen Ziele viel zu ambitioniert und es könnte zum Übernahmeziel werden (abhängig von SABIC).Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 20,00. (Analyse vom 04.10.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:16,26 EUR -7,09% (03.10.2019)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,74 CHF +1,21% (04.10.2019, 10:22)