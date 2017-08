WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (09.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Huntsman habe die Platzierung von 26.105.000 Stammaktien mit einem Nettoerlös von ca. USD 475 Mio. (ohne erwartete Steuern) bekannt gegeben. Damit seien 24,6% der Stammaktien von Venator im Streubesitz. Die Aktie werde an der NYSE unter dem Ticker-Symbol "VNTR" gehandelt.Huntsman beabsichtige, USD 725 Mio. aus den auf Venator verteilten Schulden sowie den IPO-Erlös für die Tilgung bestehender Schulden zu verwenden. Durch Reduzierung der Schulden um USD 1,2 Mrd. könne Huntsman sein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von derzeit 3,4 auf 2,5 senken. Das Unternehmen plane, weitere Schulden zu tilgen, wenn der verbleibende Anteil an Venator langfristig verkauft werde. Zur Erinnerung: Huntsman/Clariant strebe ein Verhältnis von Nettoverschuldung/EBITDA von weniger als 1,5 an, Clariant alleine stehe derzeit bei 1,7.Der Abschluss des Börsengangs von Venator sei ein bedeutender Meilenstein für die bevorstehende Fusion von HuntsmanClariant, da er die Bilanz von Huntsman stärke, was der zukünftigen Entwicklung des kombinierten Unternehmens förderlich sei. Es würden sich dadurch interessante Möglichkeiten für M&A und F&E eröffnen. Zini erwarte eine Zweitplatzierung (30 bis 35%) in Q1 18.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihre "buy"-Empfehlung für die Clariant-Aktie. Das Kursziel werde bei 28 CHF gesehen. (Analyse vom 09.08.2017)Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,665 EUR -0,88% (09.08.2017, 09:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,36 CHF -1,45% (09.08.2017, 09:47)ISIN Clariant-Aktie:CH0012142631