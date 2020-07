XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

47,10 EUR +2,18% (14.07.2020, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

45,515 EUR -1,11% (14.07.2020, 15:14)



NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

52,20 USD -0,85% (13.07.2020, 22:10)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA (14.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Bank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unter die Lupe.Glaube man den Schätzungen, dann gehe JPMorgan als Gewinner aus der Berichtssaison hervor, zumindest was die US-Großbanken angehe. Die Zahlen von Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949) scheinen das zu untermauern, denn das Sorgenkind ist in die Verlustzone gerutscht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Besser sehe es da schon bei der Citigroup aus.Bereits im Vorfeld habe es Spekulationen gegeben, dass Wells Fargo die Ausschüttungen kürzen werde. Tatsächlich falle die Quartalsdividende von erwarteten 20 Cent auf nur noch zehn Cent je Anteilsschein. Im Vorjahr habe es noch 51 Cent gegeben. Das werde nötig, da die Bank einen Verlust von 66 Cent je Aktie eingefahren habe. Analysten hätten nur 13 Cent erwartet.Der Umsatz sei um 17 Prozent auf 17,8 Mrd. Dollar gesunken. Bei den Krediten und Einlagen habe die Bank jeweils nur leicht zulegen können, was aber auch an der Wachstumsbeschränkung für die Bilanzsumme durch die Aufsicht hängen dürfte. Stark ins Kontor schlage hingegen die auf 9,50 Mrd. Dollar hochgefahrene Vorsorge für Kreditausfälle. Experten hätten weniger als die Hälfte erwartet.Die Citigroup habe auch einen scharfen Gewinnrückgang gesehen, mit 50 Cent pro Aktie habe das Geldhaus aber immer noch mehr als die erwarteten 20 Cent verdient. Der Umsatz sei um 5,3 Prozent auf 19,8 Mrd. Dollar gestiegen und habe die Analystenprognosen übertroffen. Ebenso wie Wells Fargo habe man aber zusätzliche Milliarden für Ausfälle im Kreditgeschäft zurückgelegt. Mit 7,90 Mrd. Dollar habe die Bank knapp über den geschätzten 7,66 Mrd. Dollar gelegen.Stark habe sich einmal mehr das Investmentbanking gezeigt: Der gemeldete Umsatz von 1,76 Mrd. Dollar habe die erwarteten 1,54 Mrd. Dollar deutlich übertroffen. Beim Aktienhandel habe die Bank zwar mit 770 Mio. Dollar Umsatz unter den Erwartungen gelegen. Der Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen habe mit 5,60 Mrd. Dollar aber die Analysten-Schätzungen von 4,59 Mrd. Dollar pulverisiert.Weder die Citigroup noch Wells Fargo seien laufende Empfehlungen des AKTIONÄR. Stattdessen können sich Anleger JPMorgan ansehen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Citigroup-Aktie: