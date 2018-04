ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA.



(12.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Alevizos Alevizakos von HSBC:Alevizos Alevizakos, Aktienanalyst bei der Investmentbank HSBC, empfiehlt die Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu kaufen.Die HSBC-Analysten rechnen bei Citigroup Inc. in nächster Zeit mit einer Verbesserung der Profitabilität. Die Abwertung des USD und die Steuerreform sollten dabei helfen.Dadurch dürfte es zu einer Neubewertung der Citigroup-Aktie kommen, so die Einschätzung des Analysten Alevizos Alevizakos. Das führende Kreditkartengeschäft und die Wachstumsaussichten in Mexiko würden vom Marktz noch nicht ausreichend honoriert.In ihrer Citigroup-Aktienanalyse stufen die Analysten von HSBC den Titel von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 82,00 auf 85,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Citigroup-Aktie:56,98 Euro +0,96% (12.04.2018, 13:05)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:57,01 Euro +0,77% (12.04.2018, 13:05)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 70,66 +1,10% (12.04.2018, 14:55, vorbörslich)