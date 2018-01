WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (03.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der US-Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und erhöhen das Kursziel von 76 auf 93 USD.Die Analysten der britischen Investmentbank schätzen die US-amerikanische Large-Cap-Bankenbranche weiterhin positiv ein, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie erwarten, dass sie von einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung und regulatorischen Vebresserungen in den USA profitieren sollte. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen angepasst.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Citigroup-Aktie bestätigt und das Kursziel von 76 auf 93 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2017)