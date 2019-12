Während Aktien wieder etwas mehr Aufwind hätten als noch vor drei Monaten, sei bei Gold spürbar die Luft raus. Habe das gelbe Edelmetall in Q3 sowohl auf kurze als auch auf mittlere Sicht noch rekordverdächtige Zustimmungswerte von jeweils etwas mehr als 60% verzeichnet, liege der Anteil der Gold-Bullen nunmehr nur noch bei 40% (drei Monate) beziehungsweise 42% (zwölf Monate). So gering gewesen sei die Optimisten-Quote noch nie in diesem Jahr. Von einer Panik bei Gold zu sprechen, wäre allerdings übertrieben. Denn die meisten Bullen seien nicht unverzüglich in das Lager der Bären gewechselt, sondern lediglich in eine Seitwärtserwartung übergeschwenkt.



Wie bei Gold habe auch bei Rohöl die Zahl der Optimisten zugunsten der Seitwärts-Fraktion abgenommen. Während in Q3 noch 43% der Befragten kurzfristig einen Preisanstieg erwartet hätten, liege dieser Anteil nun bei 27% - ein Rückgang um 16 Prozentpunkte. Gleichzeitig habe sich das Seitwärtslager um 19 Prozentpunkte auf 58% vergrößert. In Bezug auf das Langzeit-Sentiment habe sich weder bei den Bullen noch bei den Bären eine Mehrheit herausbilden können. Auch hier würden die Investoren, die von stagnierenden Notierungen ausgehen würden, mit 61% der Befragten die größte Gruppe stellen.



Durch den rückläufigen Optimismus bei Gold und Öl sei das Gesamt-Sentiment, das sowohl die Einschätzungen der Anleger zu Aktien als auch zu Zinsen, Öl und Gold umfasse, um 1 Punkt auf nur noch +10 Punkte gesunken. Über alle Anlageklassen gesehen bewege sich die Anlegerstimmung damit weiterhin auf dem historisch niedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung vor rund neun Jahren. Das Gesamt-Sentiment könne Werte von -100 bis +100 Punkten einnehmen.



Dirk Heß, Co-Head EMEA Public Listed Products Sales & Distribution bei Citigroup Global Markets Europe AG: "Gegen Ende des Jahres scheint die Risikobereitschaft der Anleger wieder etwas zugenommen zu haben. So hat sich das Sentiment für Aktien leicht aufgehellt. Dazu passt, dass gegenüber Gold, dem klassischerweise sicheren Hafen, etwas Ernüchterung eingekehrt ist. Zwar rechnet immer noch eine stolze Anzahl der Investoren mit steigenden Goldpreisen. Gegenüber der vorangegangenen Umfrage hat der Zuspruch aber deutlich abgenommen. Dass Anleger wieder verstärkt in den Risk-On-Modus schalten, dürfte vor allem daran liegen, dass sich bei einigen Unsicherheitsfaktoren, wie dem Brexit oder den Handelsstreitigkeiten, eine Lösung abzeichnen könnte." (19.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Erhebung des Citi-Investmentbarometers zeigt eine leichte Verbesserung bei der Stimmung für Aktien, so die Experten von Citigroup Global Markets Deutschland.So habe sich der Anteil der Anleger, die bei europäischen Titeln auf Sicht von drei Monaten von fallenden Kursen ausgehen würden, nahezu halbiert - von 30% auf nur noch 16%. Steigende Kurse würden nunmehr gut 27% der Umfrageteilnehmer erwarten. Das sei die höchste in diesem Jahr gemessene Bullenquote in dieser Kategorie. Gleichwohl könne von einer Aktieneuphorie aber noch keine Rede sein. Stattdessen gehe die Mehrheit der Anleger sowohl kurzfristig (57%) als auch auf Sicht von zwölf Monaten (51%) von einem Seitwärtstrend aus. Ähnliches gelte für US-amerikanische Aktien. Auch hier habe die Zahl der Bären deutlich abgenommen - kurzfristig von 33% auf 21%. Und wie bei den europäischen Aktien habe von diesem Rückgang in erster Linie das Lager der neutralen Investoren profitiert.