Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO), erhöht aber das Kursziel von 43 USD auf 46 USD.Cisco wolle den optischen Komponentenhersteller Acacia Communications für rund 2,84 Mrd. USD in bar übernehmen. Die Offerte von 70 USD je Acacia-Aktie entspreche einer Prämie von 46% gegenüber dem Schlusskurs vom Montag (08.07.), dem Tag vor Bekanntgabe der Übernahmepläne. Der Abschluss der Akquisition werde in der zweiten Hälfte 2020 erwartet. Mit der Übernahme wolle sich Cisco im Bereich Netzwerktechnik bzw. im Markt für Telekommunikationsausrüstung (im engeren Sinn 5G-Ausrüstung) verstärken. Acacia, die Glasfaser-Komponenten für die Datenübertragung entwickle und produziere, zähle Telekommunikationsdienstleister und Betreiber von Rechenzentren zu ihren Kunden.Durch die Übernahme von Acacia werde das Produkt-Portfolio von Cisco um Metro-, Long-Haul- und Unterseekabel-Komponenten ergänzt. Insofern sei die Übernahme nach Meinung des Analysten auch strategisch sinnvoll. Den Kaufpreis (EV/Umsatz 2019e (31.12.): 6,1 (Durchschnitt Vergleichsgruppe: 15,5); KGV 2019e: 42,7 (Durchschnitt Vergleichsgruppe: 52,5); teilweise deutliches zweistelliges Umsatz und Gewinnwachstum für 2019 und 2020 laut Marktkonsens erwartet) werte er als vergleichsweise attraktiv und sollte ohne Weiteres von Cisco zu finanzieren sein (liquide Mittel per 30.04.2019: 34,6 Mrd. USD bzw. Nettoliquidität von 10,9 Mrd. USD).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Cisco Systems-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen".(Analyse vom 10.07.2019)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,28 EUR -0,06% (10.07.2019, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,36 EUR +0,18% (10.07.2019, 11:40)