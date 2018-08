NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,43 USD +3,58% (16.08.2018, 17:56)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network). (17.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Der US-amerikanische Telekommunikations- und IT-Unternehmen habe nach den Zahlen zum vierten Quartal deutlich zulegen können. Der Grund für den Kursanstieg seien aber weniger starke Quartalszahlen gewesen, sondern eher sehr gute Perspektiven für den US-Konzern.Solide Produkte, solides Wachstum und ein positiver Margentrend. Mehr könne sich ein Anleger bei einer mit einem 19er-KGV von 15 bewerteten Aktie nicht wünschen. Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär " in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:40,13 Euro +4,56% (16.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:39,92 Euro +3,39% (16.08.2018, 17:56)