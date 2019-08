Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Im vergangenen Quartal habe Cisco noch überzeugen können - doch die Prognose für das laufende Quartal enttäusche die Anleger. Das stärkste Umsatzwachstum seit 2013 habe die Sorgen im kriselnden China-Geschäft jedoch nicht lindern können. Die Cisco-Aktie verliere nachbörslich rund acht Prozent.Im vierten Quartal 2019 sei der Umsatz um sechs Prozent auf 13,43 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit habe Cisco nicht nur das stärkste Umsatzwachstum seit 2013 erzielt, sondern habe auch über den Erwartungen der Analysten von 13,38 Milliarden Dollar gelegen.Cisco habe einen Gewinn je Aktie von 0,83 Dollar erzielt. Hier hätten die Erwartungen der Experten um einen Cent höher gelegen.Die Prognose für das erste Quartal des angelaufenen Geschäftsjahres 2020 falle jedoch sehr verhalten aus. Cisco erwarte nur ein Umsatzwachstum von null bis zwei Prozent. Analysten seien von 2,56 Prozent ausgegangen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle zwischen 80 und 82 US-Cent liegen.Bei Anlegern sei der zurückhaltende Blick nach vorn nicht gut angekommen. Der Aktienkurs von Cisco sei in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel um acht Prozent in die Tiefe gerauscht.Cisco stelle vor allem sogenannte Router und Switches für den Internet- und Datenverkehr her. Die Technik stecke weltweit in vielen Firmen-Netzwerken. Zuletzt habe der Konzern aber auch verstärkt das Service- und Sicherheitsgeschäft im Blick gehabt und setze insbesondere auf Zukäufe, um sein Geschäft zu stärken.Die breite Aufstellung von Cisco dürfte helfen, auch Konjunkturschwächen unbeschadet zu überstehen. Gleichzeitig lasse Cisco seine komplette Hardware von Auftragsfertigern herstellen und könne durch Preissteigerungen und Verschiebungen der Lieferketten einen Teil der US-Zölle abfedern."Der Aktionär" bleibt daher long für Cisco - auch nach den schmerzhaften Kursverlusten im August. Es gilt jedoch, den Stopp bei 38,00 Euro zu beachten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link