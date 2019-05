NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

54,37 USD +0,33% (24.05.2019, 21:59)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (27.05.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Die große Bodenbildung seit dem Platzen der Technologieblase sowie der stabile Aufwärtstrend seit Sommer 2011 hätten sich in den letzten Jahren als die entscheidenden Kurstreiber für die Cisco Systems-Aktie erwiesen. Zuletzt habe der Technologietitel mit 57,52 USD nicht nur den höchsten Stand seit Ende 2000 erreicht, sondern auch eine Dynamisierung des eingangs beschriebenen Basishaussetrends vollzogen. Da zudem der trendfolgende MACD in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren sei, hätten technisch motivierte Anleger aktuell keinen Grund, an der grundsätzlichen Aufwärtstendenz des Papiers zu zweifeln. Dennoch liefere die aktuelle Entwicklung auch eine wichtige Orientierungshilfe auf der Risikoseite. Die jüngste Monatskerze - ein markanter "Hammer" - spiele dabei die entscheidende Rolle. Das Tief dieses konstruktiven Candlestickmusters (51,09 USD) harmoniere gut mit der Parallelen zum oben genannten Aufwärtstrend (akt. bei 51,81 USD) sowie einer weiteren Trendlinie (akt. bei 48,90 USD).Ein Ausbruch nach oben aus einem Aufwärtstrendkanal sei grundsätzlich positiv zu werten. Doch dieses "break" müsse in der Folge jeden Tag neu bestätigt werden. Ein Bruch der angeführten Bastion würde aber genau diesen negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:48,48 EUR -0,78% (24.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:49,00 EUR +1,03% (27.05.2019, 09:10)