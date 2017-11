ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (23.11.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Jede Woche würden die Analysten im Rahmen der Erstellung des "HSBC Trendkompasses" interessante Einzelwerte anhand der objektiv überprüfbaren Kriterien der Relativen Stärke (Levy) sowie des Momentums filtern. Beide Maßstäbe würden in Bezug auf die Cisco Systems-Aktie mit Werten von deutlich über 1 derzeit auf einen intakten Haussetrend hinweisen. Mit Blick auf den konkreten Chartverlauf sei dem Technologietitel in diesem Umfeld der Sprung über das 2007er-Hoch bzw. das bisherige Jahreshoch bei 34,52/24 USD gelungen. Dank dieser Entwicklung stehe nicht nur ein neues 16-Jahres-Hoch zu Buche, sondern damit sei gleichzeitig eine riesige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends abgeschlossen worden. In der Summe werde den Bullen also erneut eine absolute Steilvorlage auf dem Silbertablett serviert. Aus der Höhe der seit Februar bestehenden Schiebezone ergebe sich dank des beschriebenen Ausbruchs zunächst ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 38 USD. Die große untere Umkehr lasse perspektivisch aber sogar auf deutlich mehr hoffen.Um die diskutierte Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 34 USD zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:30,821 EUR -0,04% (23.11.2017, 09:38)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,45 USD -0,55% (22.11.2017, 22:00)