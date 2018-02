NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst James Faucette von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst James Faucette vom Investmenthaus Morgan Stanley Investoren nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO).Die Markteinführung der neuen Catalyst 9000 Familie habe das Ordervolumen bei Cisco Systems Inc. verbessert. Der Markt sei zunehmend überzeugt, dass das Unternehmen zumindest von einem typischen Produktzyklus profitieren wird.Falls Cisco Systems das Momentum der letzten Quartale in das zweite Halbjahr mitnehmen könne, dürfte die Ausgangslage besser sein als von den meisten Marktteilnehmer erwartet, so die Einschätzung des Analysten James Faucette.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 46,00 auf 50,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,80 Euro +1,38% (27.02.2018, 13:50)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,96 Euro +0,30% (27.02.2018, 14:05)