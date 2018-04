Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (26.04.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Mirko Maier, Investmentanalyst von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) von 32,50 USD auf 45,00 USD.Erstes Umsatzplus nach zwei Jahren Flaute: Cisco habe in Q2/2018 einen Umsatzzuwachs von knapp 3% yoy auf 11,9 Mrd. USD verzeichnen können und damit die Markterwartungen getroffen. Die im neuen Geschäftsbereich Infrastructure Platforms zusammengefassten wesentlichen Umsatzsäulen wie Routing, Switching, Collaboration, Data Center und Wireless hätten in Summe ein Umsatzplus von 2% gezeigt (Q1/2018: -4%). Der positive Umsatzswing werde insbesondere von der hohen Nachfrage nach der neuen Generation von Netzwerk-Switches getrieben. Mit einem Spartenplus von jeweils 6% hätten sich auch die Software- und Securityanwendungen erfreulich entwickelt. Trotz Kosteneinsparungen habe das operative Ergebnis mit 3,8 Mrd. USD lediglich das Vorjahresniveau erreicht.Ausblick auf Q3/2018 mache Hoffnung: Im laufenden Q3 avisiere Cisco einen beschleunigten Umsatzanstieg zwischen 3 bis 5% yoy. Dies schüre die Hoffnung, dass Cisco wieder nachhaltig auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Zudem solle der Anteil an Erlösen aus Software in Form von Lizenz-, Wartungs- und Mieteinnahmen weiterhin stetig zunehmen, was gleichfalls positiv zu werten sei. Den Aktienkurs auf dem erhöhten Kursniveau stützen sollte auch das um 25 Mrd. USD aufgestockte Aktienrückkaufprogramm. Weitere Akquisitionen zum weiteren Ausbau des Produktspektrums seien avisiert worden.Der deutliche Kursschub habe nach Erachten des Analysten den Großteil der verbesserten Aussichten für Umsatz und Ertrag vorweggenommen. Eine Eintrübung des Investitionsklimas bei den gewichtigen Telekomkunden betrachte Maier weiterhin als eines der größten Risiken für seinen Investment Case.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "halten"-Votum für die Cisco Systems-Aktie. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,17 EUR +1,06% (26.04.2018, 12:26)